Puzder trekt zijn terug als ministerkandidaat

Andrew Puzder heeft woensdag bekendgemaakt dat hij zich terugtrekt als Trumps kandidaat voor het ministerie van Werkgelegenheid. De zakenman die rijk werd als topman van een fastfoodketen heeft woensdag in een verklaring aan persbureau AP laten weten dat hij „vereerd was dat Trump hem geschikt vond dat departement te leiden en de Amerikaanse arbeiders en ondernemers terug te brengen op het pad van duurzame welvaart”.

„Hoewel ik geen functie ga bekleden in de regering, steun ik de president en zijn hoog gekwalificeerde team volledig”, zei Puzder. Zijn verhoor door de Senaat om goedkeuring te krijgen als minister stond voor donderdag op de agenda. Een aantal Republikeinen was in hoge mate verontrust geraakt door de onthulling dat Puzder vijf jaar lang geen belasting heeft betaald voor een voormalig huishoudster die geen werkvergunning had in de VS.