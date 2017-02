Puzder geen minister van Werkgelegenheid

Opnieuw heeft de regering Trump, na de snelle aftocht van veiligheidsadviseur Michael Flynn, averij opgelopen. Andrew Puzder trok zich woensdag terug als beoogd Amerikaans minister van Werkgelegenheid. De topman van een fastfoodketen hield de eer aan zichzelf, nadat duidelijk was geworden dat verscheidene Republikeinse senatoren twijfelden aan zijn geschiktheid.

„Na zorgvuldige afweging en overleg met mijn familie, trek ik mijn nominatie voor het ministerie van Werkgelegenheid in. Hoewel ik de regering niet ga dienen, sta ik volledig achter de president en zijn hoog gekwalificeerde team”, verklaarde Puzder, die voldoende reden had zijn verhoor donderdag in de Senaat niet af te wachten.

Puzder dreigde ondanks de Republikeinen meerderheid in de Senaat te worden afgeschoten, als derde Amerikaanse ministerskandidaat na de oorlog. De nieuwszender CNN meldde dat mogelijk twaalf Republikeinse senatoren hem niet zouden steunen en dat vier zeker zouden tegenstemmen. Puzder had ten minste vijftig medestanders nodig om met hulp van vicepresident Mike Pence zijn intrek te kunnen op het ministerie. De Republikeinen bezetten 52 zetels.

Puzder raakte in opspraak omdat hij een immigrant zonder vereiste papieren in dienst heeft genomen als huishoudster en jarenlang geen belasting voor haar betaalde. Dat hij als zakenman halsstarrig weigerde een minimumloon van meer dan 9 dollar per uur te betalen, omdat dat ten koste zou gaan van de winstgevendheid, zorgde niet alleen bij Democraten voor weerstand.