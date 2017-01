Protest Roemenen tegen nieuwe anticorruptiewet

BOEKAREST (ANP/DPA) In Roemenië zijn zondagavond duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het plan van de regering de anticorruptiewetten te versoepelen. Naar schatting gingen alleen al in de hoofdstad Boekarest tussen 6000 en 15.000 mensen de straat op. In andere steden werd op kleinere schaal gedemonstreerd.

De regering van Roemenië wil dat ambtsmisbruik voortaan niet meer wordt bestraft als de schade kleiner is dan 200.000 lei (50.000 euro). Als deze wet wordt aangenomen, betekent dat dat de voorzitter van regeringspartij PSD, Liviu Dragnea, buiten schot blijft bij verdenking van ambtsmisbruik. De schade is in dit geval met 100.000 lei te klein om bestraft te worden.