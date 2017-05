Prognose: Macron gekozen tot Franse president

Emmanuel Macron (39) is volgens de eerste prognose zondag verkozen tot de nieuwe president van Frankrijk. Volgens de eerste steekproef gedaan bij tweehonderd stembureaus die de Franse televisiezenders meteen na het sluiten van de stembussen om 20.00 uur bekendmaakten, haalt de sociaal-liberaal van de partij En Marche! 65,1 procent van de stemmen. Zijn tegenstander Marine Le Pen (48) van het rechts-nationalistische Front National bleef steken op 34,9 procent.

De uitslag komt niet als een grote verrassing. De peilingen wezen al sinds de eerste ronde van de verkiezingen, twee weken geleden, op een ruime overwinning voor Macron. Het opkomstpercentage lag met 74 procent beduidend lager dan bij de eerste ronde twee weken geleden en ook flink lager dan de vorige presidentsverkiezingen vijf jaar geleden.

Ondanks de nederlaag is de uitslag voor het Front National de beste in de geschiedenis van de partij. De stemming op de partijbijeenkomst was bedrukt. Een aanwezige noemde de uitslag op de Franse zender TV5 „een grote deceptie”.

De Franse premier Cazeneuve noemde de uitslag „een duidelijke keuze van de Fransen om in het hart van Europa te willen blijven”.

Bij museum het Louvre in Parijs verzamelden zich duizenden aanhangers van Macron die na het bekend worden van de voorlopige uitslag in feeststemming verkeerden. Macron, die na het uitbrengen van zijn stem in zijn geboorteplaats Amiens naar de hoofdstad vertrok, zal daar zijn supporters in de loop van zondagavond toespreken.