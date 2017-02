Proces Decembermoorden toch weer uitgesteld

De Surinaamse Krijgsraad heeft donderdag besloten het proces over de Decembermoorden toch weer uit te stellen. Het 8 decemberproces is uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. De rechter nam dit besluit nadat het Openbaar Ministerie (OM) hoger beroep had aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad om door te gaan met het proces.

De planning was dat donderdag het requisitoir gehouden zou worden, met daarin de eis voor een straf of vrijspraak. Hoewel deze gang van zaken teleurstellend is voor de nabestaanden van de slachtoffers, hielden velen toch rekening met de mogelijkheid dat de advocaten van Desi Bouterse een poging zouden doen het proces te vertragen of te stoppen.

Op 30 januari gaf de president van de Krijgsraad het OM ook al de gelegenheid zijn requisitoir te houden, maar de aanklager vroeg toen uitstel.

Desi Bouterse is president van Suriname en hoofdverdachte in het 8 decemberproces. Hij wordt verdacht van de betrokkenheid van de moord op vijftien politieke tegenstanders op 8 december 1982.