Proces Bouterse opnieuw vertraagd

Het proces over de Decembermoorden heeft opnieuw voor onbepaalde tijd vertraging opgelopen. De Surinaamse krijgsraad zag zich tot uitstel gedwongen omdat het Openbaar Ministerie beroep had aangetekend bij het Hof tegen het besluit door te gaan met het proces. Het was de bedoeling dat het OM donderdag het requisitoir zou houden, met de opsomming van de feiten, de bewijzen en de eventuele sancties.

De nabestaanden van de slachtoffers reageerden teleurgesteld, al hielden velen er wel rekening mee dat de advocaten van president Desi Bouterse, de hoofdverdachte, andermaal een poging zouden doen de voortgang van de zaak te traineren of te stoppen.

Het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname was niettemin geschokt. „Ik had dit nooit verwacht”, reageerde voorzitter Romeo Hoost. Hij vond het optreden van het OM vreemd. „Normaliter kun je pas in beroep gaan als er een vonnis is geweest. Dat is nog helemaal niet aan de orde. Voor Bouterse is dit natuurlijk positief nieuws.”

Strafpleiter Gerard Spong sprak van een „een ontgoocheling voor de nabestaanden”. De kenner van het Surinaams recht verwacht echter niet dat het uitstel zal leiden tot afstel. „Ik kan me voorstellen dat de krijgsraad op puur juridische gronden niet anders kon besluiten, ook om elke twijfel weg te nemen en het netjes te spelen. Maar uiteindelijk zal dit beroep bij het Hof van Justitie niet-ontvankelijk worden verklaard.” Spong hekelde wel de „vrij stiekeme wijze” waarop het beroep is ingesteld. Die duidt volgens hem op „de angst van Bouterse veroordeeld te worden. Hij knijpt ’m natuurlijk”.

Bouterse wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op vijftien politieke tegenstanders op 8 december 1982. Hij was toen de militair machthebber.