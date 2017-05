President Zuma uitgejoeld op 1 mei-meeting

De Zuid-Afrikaanse vakbond Cosatu heeft maandag toespraken van president Jacob Zuma en anderen op een 1 mei-bijeenkomst in Bloemfontein afgelast. Daartoe werd besloten toen het publiek zich begon te roeren en sommigen luidkeels hun afkeuring van Zuma lieten blijken.

In een rechtstreekse televisie-uitzending was te zien hoe Zuma en zijn gevolg het podium ijlings verlieten en in hun auto’s stapten.

Cosatu is politiek verbonden met de regeringspartij ANC. De vakorganisatie riep Zuma echter vorige maand op af te treden nadat hij de minister van Financiën de laan uit had gestuurd. Deze populaire bewindsman werd gezien als een integere politicus in de regeringsploeg van Zuma.