„President Zuma ontslaat minister Financiën”

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma heeft donderdagavond laat zijn minister van Financiën Pravin Gordhan ontslagen. Dat heeft de tv-zender eNCA bekendgemaakt. Wie hem zal opvolgen in die functie is nog onduidelijk. Zuma zei later met een verklaring te komen.

Er werd in Johannesburg al enige tijd gespeculeerd over de plannen van Zuma voor een herschikking van zijn kabinet. News24 meldde eerder op de dag dat negen ministers, onder wie Gordhan, en zes staatssecretarissen hun portefeuille zouden kwijtraken. De communistische partij (SACP), doorgaans een bondgenoot van Zuma’s ANC, verzette zich daar tegen. De oppositie beloofde een motie van wantrouwen in te dienen als het zou doorgaan.