President Nigeria ontmoet vrijgelaten meisjes

De Nigeriaanse president Buhari heeft zondag de 82 meisjes die zijn vrijgelaten door de islamitische terreurbeweging Boko Haram ontmoet. Buhari stelde zijn reis naar Londen, waar hij om medische redenen naartoe afreist, speciaal voor de ontmoeting uit.

Buhari stak de meisjes een hart onder de riem. Ze werden ruim drie jaar geleden ontvoerd uit een school in de stad Chibok in het noorden van Nigeria. De meisjes zijn geruild tegen een onbekend aantal leden van Boko Haram die gevangen zaten in Nigeria. Aan de vrijlating op zaterdag gingen maandenlange onderhandelingen vooraf, waarbij Zwitserland en het Internationale Rode Kruis een belangrijke rol speelden.

Het is niet bekend wat Buhari mankeert of hoe lang hij wegblijft. Eerder dit jaar verbleef hij ook al zeven weken in de Londense ziekenboeg.