President Mexico 31 januari naar Trump

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto brengt 31 januari een bezoek aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Mexicaanse media meldden maandag dat voorafgaande aan dat bezoek de ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën woensdag en donderdag een bezoek aan Washington brengen.

Het wordt de eerste keer dat Peña Nieto Trump als president ontmoet. De omstreden Republikein heeft Mexicanen en Mexico in zijn campagne herhaaldelijk geschoffeerd en Trump zegt van plan te zijn een muur te bouwen langs de Mexicaanse grens die Mexico zelf zou moeten betalen. Hij wil als protectionist ook hoge invoerrechten op bepaalde producten uit Mexico en hij wil daarom van het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA) af.

Peña Nieto heeft zondag de Canadese premier Justin Trudeau gebeld om te beklemtonen dat de twee landen samen moeten optrekken voor de economische integratie van Noord-Amerika.

De verkiezing van Trump tot president in het buurland is voor beide leiders een groot probleem. Niet alleen wankelt het sinds 1994 geldende vrijhandelsakkoord, ook politiek liggen ze onder vuur als ze diplomatiek met Trump omgaan. In Canada barstte in november een storm van kritiek los toen Trudeau had gesuggereerd dat Canada bereid was NAFTA te veranderen.

Het idee van de Mexicaanse regering om eens rustig met Trump van gedachten te wisselen en hem naar Mexico-Stad te halen, leidde in september tot een politieke crisis die de toenmalige alom gerespecteerde minister van Financiën, Luis Videgaray Caso, zijn baan kostte. Hij werd volgens Mexicaanse media gezien als mogelijk opvolger van Peña Nieto tot hij Trump naar het presidentieel paleis in Mexico-Stad haalde.