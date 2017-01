President Barrow donderdag naar Gambia

President Adama Barrow van Gambia keert donderdag terug in zijn land. Dat heeft een van zijn assistenten woensdag bekendgemaakt. Barrow werd vorige week donderdag in de ambassade van Gambia in Senegal tot president beëdigd.

De beëdiging was uit nood in het buurland omdat de vorige president Yayha Jammeh niet wilde aftreden. Jammeh vertrok uiteindelijk afgelopen zaterdagavond nadat landen van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas hadden gedreigd het land binnen te vallen.

De troepen van Ecowas zijn Gambia wel binnengegaan om de weg vrij te maken voor Barrow.