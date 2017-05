De sociaaldemocratische premier van de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen (NRW), Hannelore Kraft, heeft zondag haar vertrek aangekondigd als vicevoorzitter van de SPD en als partijleider in haar deelstaat. Ze neemt daarmee naar eigen zeggen de verantwoordelijkheid op zich voor de zware nederlaag die haar partij zondag in NRW heeft geleden in de deelstaatverkiezingen. De christendemocratische CDU heeft die gewonnen.