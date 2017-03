Positievere toon Trump tijdens toespraak tot congres

Tijdens zijn eerste speech in het Amerikaanse congres sinds zijn inauguratie sloeg de Republikeinse president Donald Trump een positievere toon aan dan tijdens eerdere toespraken en interviews. Zo riep hij de Democraten op de krachten te bundelen. „Alles wat gebroken is in ons land kan worden gemaakt. En iedere familie met pijn, kan genezen en hoop vinden. Democraten en Republikeinen moeten samenwerken. Dat is goed voor ons land.”

Tijdens de speech schetste Trump zijn beleidslijnen voor de komende periode. Het betrof vooral al bekende plannen, hij maakte nauwelijks details bekend.

Zo ging de president opnieuw in op zijn strengere aanpak van immigratie. Immigranten zijn welkom, maar moeten zichzelf kunnen onderhouden. Vluchtelingen moeten alleen worden toegelaten als ze iets kunnen betekenen voor het land. Trump herhaalde zijn plan voor de bouw van een muur tussen Mexico en de VS. Zijn vaste toevoeging hierbij, dat Mexico voor de muur moet betalen, ontbrak echter.

Trump zei opnieuw dat hij Obamacare, het door zijn voorganger geïntroduceerde zorgstelsel, wil afschaffen en vervangen door eigen plannen die „die keuzemogelijkheden uitbreiden, de kosten verlagen en betere zorg bieden.”

Verder maakte de president bekend dat hij een biljoen dollar, zowel publiek als privaat geld, wil investeren in een verbeterde infrastructuur.

De president beloofde "een belastingvermindering voor bedrijven en voor de middenklasse" maar hij zei niet hoe hij dit wil gaan betalen.

Trump ging ook in op het NAVO-bondgenootschap. Hij herhaalde zijn boodschap dat andere lidstaten financieel meer moeten gaan bijdragen.

Het Amerikaanse Congres is de wetgevende vergadering van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Bij binnenkomst van Trump volgde een minutenlange staande ovatie en ook tijdens zijn speech werd Trump continu onderbroken met applaus, met name van de Republikeinen.