Poolse premier houdt voet bij stuk

De Poolse premier Beata Szydlo zegt er absoluut niet mee in te stemmen dat haar landgenoot Donald Tusk donderdag op de EU-top in Brussel wordt herbenoemd als voorzitter van de Europese Raad. Zij vindt dat oud-premier Tusk zich vanuit Brussel bemoeit met de Poolse politiek terwijl dat zijn taak niet is.

„Laat me het herhalen: niets kan worden gedaan zonder ons en zonder onze goedkeuring. Iemand die niet de steun heeft van zijn eigen land kan geen voorzitter van de Europese Raad worden”, aldus Szydlo voor aanvang van de vergadering.

Veel regeringsleiders spraken steun uit voor een tweede termijn van Tusk, onder wie premier Mark Rutte, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president François Hollande en de Hongaarse premier Viktor Orban.

Szydlo heeft nog wel een apart gesprek met Merkel voordat het overleg begint. Mogelijk promoveert ze de kwestie tot ‘groot nationaal belang’, waardoor er volgens de regels geen besluit mag worden genomen tot er een oplossing voor de impasse is gevonden.

De Poolse regering dreigt de resultaten van de top niet te steunen als Tusk wordt herbenoemd.