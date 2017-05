Politieagent VS opgepakt voor doden tiener

De politie in Texas heeft vrijdagavond een blanke agent gearresteerd voor het doodschieten van een zwarte vijftienjarige jongen vorige week. Na een borgsom van 300.000 dollar kwam hij weer op vrije voeten.

De 37-jarige politieagent Roy Oliver schoot vorige week zaterdag op een auto met vijf ongewapende tieners in een voorstad van Dallas. Daarbij werd de vijftienjarige jongen in het hoofd geraakt. De agent werd enkele dagen later ontslagen. Hij zou verschillende regels hebben overtreden en valse verklaringen hebben afgegeven.

Door het incident laaide de discussie in de VS over het racistische politiegeweld weer op. Daarbij vielen al meerdere doden onder de Afro-Amerikaanse bevolking.