Politie zoekt naar „drie gevaarlijke mannen” op station Gare du Nord

Het Parijse treinstation Gare du Nord is in de nacht van maandag op dinsdag ontruimd door de Franse politie. Agenten zouden op zoek zijn naar „drie gevaarlijke mannen”, aldus de Franse krant Le Parisien.

Vanaf 23.00 uur maandagavond was het station niet toegankelijk. Aanwezige reizigers moesten het station verlaten of in de trein blijven wachten. Verschillende reizigers meldden op Twitter dat ze geen kant op kunnen.

Volgens de krant had de politie haar pijlen gericht op een TGV, met 211 mensen aan boord. Eerder in de week zou een ander land al gewaarschuwd hebben voor de drie mannen.

Rond 02.00 uur liet de Franse politie via Twitter weten dat de controles op het station afgerond zijn. „De situatie zal vanaf nu langzaam weer normaal worden.” Meer details werden nog niet gegeven.