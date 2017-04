Politie VS zoekt verdachte „Facebookmoord”

De politie in de Amerikaanse stad Cleveland (Ohio) is een klopjacht begonnen nadat een video van een fatale schietpartij opdook op Facebook. De schutter zou de beelden van zijn daad live hebben gedeeld via de sociale netwerksite, berichtten lokale media. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

De video met beelden van de moord zou uren online hebben gestaan. Verdachte Steve Stephens deelde later nog een tweede video, waarin hij beweerde ook andere mensen te hebben gedood. Het is volgens de politie nog onduidelijk of dat klopt. De vermeende schutter is nog voortvluchtig.