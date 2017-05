Politie Texas ontslaat agent na doden tiener

Een politiekorps in een buitenstad van Dallas heeft dinsdag een agent ontslagen die afgelopen zaterdag een 15-jarige jongen heeft gedood door in een auto met ongewapende tieners te schieten.

Het politiekorps van Balch Springs liet in een verklaring weten dat de agent is ontslagen omdat hij verschillende regels van het korps heeft overtreden. Omdat de agent in beroep kan gaan tegen het ontslag, wilde de politieleiding geen verdere details geven.

Volgens de politieafdeling hielden agenten zaterdag een auto met tieners staande nadat ze schoten hadden gehoord. De tieners wilden er echter vandoor gaan, waarop de agent zou hebben geschoten. De jongen werd in het hoofd geraakt en stierf ter plekke.

Videobeelden komen niet overeen met de verklaring die de agent heeft gegeven, zo liet politiechef Jonathan Haber weten.