Politie Spanje vindt loods met 10.000 geweren

De Spaanse politie heeft in samenwerking met Europol de illegale internationale wapenhandel een forse slag toegebracht. Een netwerk van wapensmokkelaars in Baskenland, Catalonië en Cantabrië is opgerold. Daarbij is een grote wapenopslag ontdekt met onder meer aanvalsgeweren, pistolen en granaten.

De wapens zijn half januari al ontdekt, maar de Spaanse politie heeft de vondst pas dinsdag bekendgemaakt, Volgens de politie waren de wapens bedoeld voor criminelen en terroristen in Spanje, Frankrijk en België.

Het ging om wapens die uit de handel waren genomen en bewust onklaar waren gemaakt. Bij de invallen vond de politie instrumenten waarmee de wapens weer geschikt voor gebruik konden worden gemaakt.