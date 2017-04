De Franse politie is op zoek naar een tweede schutter die betrokken was bij de schietpartij donderdagavond in Parijs. Het zou gaan om een man die per trein vanuit België naar Parijs was gereisd, aldus bronnen binnen de politie.

Door de schietpartij kwam een politieman om het leven en raakten er twee zwaargewond. Een schutter werd door de politie gedood.