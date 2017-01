Politie ondervraagt Netanyanhu

De Israëlische politie heeft premier Benjamin Netanyahu maandagavond ondervraagd over de beschuldigingen van corruptie. Volgens de media waren medewerkers van de speciale recherchedienst Lahav 433, ook wel de Israëlische FBI genoemd, daarvoor naar zijn ambtswoning gekomen. Deze was met zwarte schermen aan het zicht onttrokken.

Netanyahu wordt onder meer verdacht van het accepteren van dure cadeaus en gunsten van zakenlieden. Dat is voor een overheidsdienaar verboden. De regeringsleider heeft de aantijgingen afgedaan als volslagen onzin. „Er wordt niets gevonden omdat er niets is”, benadrukte hij maandag voor het bezoek van de Lahav-agenten.

Volgens de krant Haaretz heeft een Amerikaanse ondernemer toegegeven dat hij Netanyahu een kostuum cadeau heeft gedaan en voor zijn zoon Jair een verblijf in het buitenland heeft betaald. Dat was voor hoofdofficier van justitie Avichai Mandelblit reden onderzoek in te stellen. Er zou ook nog tweede zaak spelen ober de handel en wandel van de premier, maar daarover zijn geen details bekend.