Politie Izmir pakt 20 IS-verdachten op

De Turkse politie heeft woensdag in Izmir twintig mensen aangehouden die worden verdacht van banden met Islamitische Staat. Ze zijn vermoedelijk afkomstig uit Centraal-Azië en Noord-Afrika. De groep was volgens een woordvoerder vanuit Konya in het binnenland naar de Egeïsche kust gereisd.

De Turkse veiligheidsdiensten maken nog steeds met man en macht jacht op de voortvluchtige terrorist die nieuwjaarsnacht in een club in Istanbul 39 bezoekers doodschoot. Volgens de Turkse media verbleef hij enige tijd in Konya voordat hij naar de metropool aan de Bosporus ging en de bloedige aanslag pleegde. De verantwoordelijkheid is opgeëist door IS.