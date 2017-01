Politie Duisburg schiet gewapende man dood

Een verwarde man heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee politieagenten aangevallen op het politiebureau van Duisburg. De man stormde het bureau binnen en ging als een razende te keer met messen in de wachtruimte. De agenten probeerden de man behulp van pepperspray te overmeesteren. Toen de man een ruit verbrijzelde en met een snoekduik op agenten afkwam, schoten zij gericht op de man. De aanvaller overleed later aan verwondingen in zijn nek.

Later bleek dat de verwarde man op straat ook al drie mensen met messen had verwond. Vermoedelijk gaat het om een drugsverslaafde. Of de man onder invloed was van drugs, wordt nog onderzocht.