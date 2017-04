Politie Dortmund heeft nog geen zicht op dader

De politie in Dortmund weet nog niet wie achter de aanslag dinsdag op de spelersbus van de plaatselijke profclub Borussia Dortmund zit en houdt alle mogelijkheden open als het gaat om de dader (s). Een „islamistische achtergrond” wordt bijvoorbeeld niet uitgesloten maar het kan ook uit kringen van voetbalfans komen, zo lieten de onderzoekers woensdag weten.

Bij de bus ontploften dinsdagavond drie explosieven toen het voertuig met de selectie op weg was naar het stadion voor de wedstrijd tegen AS Monaco. Twee mensen, een speler en een politieman, raakten gewond. De wedstrijd is uitgesteld naar woensdagavond.