Polen komt met tegenkandidaat voor Tusk

Polen heeft zaterdag de Poolse Europarlementariër Jacek Saryusz-Wolski naar voren geschoven als kandidaat voor het ambt van voorzitter van de Europese Raad. Een andere Pool, Donald Tusk, vervult die functie nu.

Na het aflopen van zijn huidige termijn eind mei wil Tusk graag verder als voorzitter van de Europese Raad, maar de regerende nationalistische PiS-partij steunt zijn kandidatuur niet. Volgens PiS-voorman Jaroslaw Kaczynski is Tusk op de hand van de oppositie in Polen en schendt hij om die reden de grondbeginselen van de vereiste neutraliteit.

De 68-jarige Saryusz-Wolski zit sinds 2004 in het Europees parlement. Hij is net als Tusk lid van het oppositionele Burgerplatform in Polen. Volgens de PiS-partij zoekt hij veel minder de confrontatie dan Tusk.