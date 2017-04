Poging brandstichting campagnebureau Le Pen

Bij een kantoorpand in Parijs waarin in het campagnehoofdkwartier van de rechtse Franse presidentskandidate Marine Le Pen is gevestigd, is in de nacht van woensdag op donderdag een brandbom naar binnen gegooid. De brandweer was snel ter plaatse en kon de schade beperkt houden tot een deur en deurmat.

Een groep die zich ‘Vecht tegen vreemdelingenhaat’ noemt, eiste de verantwoordelijkheid in een boodschap aan het persbureau AFP op, meldde BFMTV op zijn website.

Le Pen zei dat linkse groepen „in volledige straffeloosheid” hun gang kunnen gaan. De regering zou ze moeten ontbinden, zei zij.

Minister van Binnenlandse Zaken Matthias Fekl veroordeelde de poging tot brandstichting als een „onacceptabele daad”. Hij zei dat contact is opgenomen met het campagneteam van het Front National om te bespreken hoe de beveiliging kan worden verbeterd.