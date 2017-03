Poetin en Trump treffen elkaar in Hamburg

De eerste keer dat de presidenten van Rusland en de Verenigde Staten elkaar ontmoeten, zal zijn in juli in Hamburg. De Duitse havenstad is begin van die maand de plek waar een G20-top wordt gehouden. Poetin en Trump komen daar allebei naartoe.

Poetins woordvoerder Dmitri Peskov zei zondag dat maar één ding daar verandering in kan brengen, namelijk als de twee besluiten elkaar eerder te willen spreken. Hij ging ook in op de aanhoudende berichten waarin Rusland voor al het negatieve in de Verenigde Staten verantwoordelijk wordt gehouden. „Wij willen echt dat deze hysterie nu eens ophoudt.”

Rusland, zo zei Peskov, heeft geen enkele intentie om zich met de interne aangelegenheden van andere staten te bemoeien. De aanhoudende beschuldigingen dat Russische hackers de systemen van allerlei Amerikaanse organisaties zijn binnengedrongen, zijn vals. Poetin heeft zich in de aanloop naar de verkiezingen in de VS voor niemand uitgesproken. maar zijn baas kan best een voorkeur voor Trump hebben, voegde Peskov toe.

De G20, negentien landen en de Europese Unie, is het financiële platform van de belangrijkste handelsnaties in de wereld.