Poetin bedankt Russen

President Vladimir Poetin heeft de Russen bedankt voor hun steun in tijden van crisis. 2016 was „geen gemakkelijk jaar, maar de problemen waar wij op gestuit zijn hebben ons verenigd en hebben ons geholpen enorme reserves van onze mogelijkheden te mobiliseren om vooruit te komen”.

„Ik wil u oprecht bedanken, voor uw echte, hartelijke zorgen om Rusland”, zei Poetin in een toespraak, die door de staatstelevisie werd uitgezonden.

Voor Moskou eindigde het jaar met een van de zwaarste crises in de verhouding met Washington sinds het einde van de Koude Oorlog. Behalve de oorlogen in Syrië en Oekraïne en de activiteiten van de NAVO in Oost-Europa bedierven aantijgingen over Russische computerinbraken in de VS de sfeer. Bovendien kamp Rusland al twee jaar met een recessie.

„Het belangrijkste is dat wij in onszelf geloven, in onze eigen krachten en ons eigen land”, zei Poetin.