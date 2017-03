„Pleger aanslag Londen had geen band met IS”

Khalid Masood, de man die vorige week in Londen vier mensen doodde, heeft volgens een terreurdeskundige van de Britse justitie geen banden met terreurorganisaties als IS of al-Qaida. Wel had hij interesse in jihadistische activiteiten. Maar is er geen aanwijzing dat hij geradicaliseerd is tijdens een verblijf in de gevangenis in 2003, verklaarde Neil Basu, de Britse nationale antiterrorismecoördinator maandag.

„Hoewel de methode waarop Masood de aanslag pleegde overeenkomt met de richtlijnen van IS voor aanslagen, hebben we geen enkel bewijs gevonden dat hij contact heeft gehad met of een opdracht kreeg van anderen. Het belangrijkste doel van ons onderzoek is nu het antwoord te vinden op de vraag waarom Masood de aanslag pleegde,” aldus Basu.

Masood doodde vorige week woensdag drie voetgangers op een brug in de Britse hoofdstad door met een auto op ze in te rijden. Hij stak daarna een agent dood nabij het parlementsgebouw, waarop hij werd doodgeschoten door de politie. Nog eens veertig mensen raakten gewond.