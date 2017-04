Piloot opgepakt met geweer in handbagage

Een co-piloot werkzaam bij Southwest Airlines is maandag opgepakt omdat hij een geladen geweer in zijn handbagage had. De alarmbellen gingen af toen de piloot met zijn bagage door een controlepunt van de douane liep op het vliegveld van Albany, melden de autoriteiten.

In een verklaring maandag uitgegeven door de Transportation Security Administration (TSA) staat dat de co-piloot is gearresteerd voor wapenbezit. Middels een röntgenscanner werd de .380-kaliber handwapen, geladen met zes kogels, ontdekt in de trolley.

De piloot verklaarde dat hij niet wist dat het wapen in zijn handbagage zat. Volgens een woordvoerder van Southwest Airlines was het wapen niet geregistreerd als zijnde onderdeel van een federaal wapenprogramma dat sommige piloten toestaat om wapens bij zich te hebben in de cockpit.