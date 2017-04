Petry lijdt nederlaag op AfD-congres Keulen

Partijleider Frauke Petry van Alternative für Deutschland heeft zaterdag een nederlaag geleden op het congres van haar partij in Keulen. Terwijl in de stad duizenden mensen tegen de AfD demonstreerden, lukte het Petry niet haar voorstel voor een realistische koers van de partij in stemming te brengen.

De partijleider had gezegd dat het noodzakelijk is dat de groepering een realistische koers gaat volgen, omdat het beeld van de partij nu sterk zou worden bepaald door een „luidruchtige minderheid”. Petry legde uit dat kiezers de AfD moeten gaan zien als een partij die een reële kans heeft om aan de macht te komen en aanvaardbaar is als coalitiepartner voor andere partijen.

De zeshonderd afgevaardigden voerden op het congres, dat in een Keuls hotel werd gehouden, een fel debat over de vraag of ze een besluit over de voorstellen van Petry moesten nemen. Daar werd uiteindelijk van afgezien. Ook een motie waarin werd gesteld dat de partij racistische, antisemitische en nationalistische ideologieën moet afwijzen, werd niet besproken.

Petry zei later dat haar partij een „fout” had gemaakt. Ze stelde dat partijgenoten „die beter met deze non-beslissing kunnen leven dan ik” de partij maar moeten aanvoeren bij de komende verkiezingen. Er is nog niet besloten welke kandidaten dan wel het voortouw nemen. Petry benadrukte wel zich te blijven inzetten om de AfD vooruit te helpen.

De politie is uit vrees voor ongeregeldheden met duizenden manschappen aanwezig in Keulen. In totaal betoogden zo’n 10 tot 15.000 mensen tegen de anti-immigratiepartij, fors minder dan de vijftigduizend demonstranten waar aanvankelijk rekening mee was gehouden. Bij confrontaties raakten twee agenten gewond. Ook werd een politiewagen in brand gestoken.