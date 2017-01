Petitie tegen bezoek Trump naar Lagerhuis

Het Britse parlement moet zich binnenkort buigen over een petitie die een staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan koningin Elizabeth moet voorkomen. Het verzoekschrift ging zondag online en brak meteen een record aan steunbetuigingen. Inmiddels hebben meer dan 750.000 mensen de petitie getekend.

De ondertekenaars vragen in de petitie dat het parlement ervoor moet zorgen dat Trump niet op staatsbezoek komt. Volgens de regels moet het Lagerhuis de petitie in behandeling nemen wanneer er minstens 100.000 handtekeningen zijn opgehaald. Vorig jaar sprak het parlement al over de vraag of Trump, die toen nog geen president was, de toegang tot het Verenigd Koninkrijk moest worden geweigerd. De petitie die dat in gang zette, was door 586.930 mensen ondertekend.

Premier Theresa May liet afgelopen vrijdag weten dat Trump door koningin Elizabeth is uitgenodigd voor een staatsbezoek deze zomer.