Peru roept ambassadeur in Caracas terug

De regering van Peru heeft zijn ambassadeur teruggeroepen uit Venezuela. Dat meldt de BBC dinsdag. De twee Zuid-Amerikaanse landen zijn in een diplomatieke rel verwikkeld. Die startte toen de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken de president van Peru een lafaard en een hond noemde, die naar de pijpen danst van de Verenigde Staten.

Tijdens een bezoek aan de VS liet president Pedro Pablo Kuczynski van Peru onlangs weten dat Washington weinig tijd investeert in Latijns-Amerika. Terwijl het continent zich als een goed opgevoede hond gedraagt. Al is Venezuela wel een groot probleem, meende hij.

Die opmerking viel niet in goede aarde in Caracas. President Nicolas Maduro eiste dit weekend excuses. Zijn minister van Buitenlandse Zaken uitte maandag in nog sterkere bewoording zijn onvrede over die uitspraak.