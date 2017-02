Peru gelast arrestatie ex-president Toledo

Een rechter in Peru heeft donderdag (plaatselijke tijd) een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor voormalig president Alejandro Toledo. Volgens de rechter moet Toledo in ieder geval voor achttien maanden de cel in zodat aanklagers verder onderzoek kunnen doen naar de corruptiezaak waarmee omgerekend zo’n 20 miljoen euro zou zijn gemoeid.

Toledo heeft „het hoge ambt van het presidentschap misbruikt om een illegaal pact te sluiten bij het verkopen van een project voor de aanleg van een snelweg”, concludeerde de rechter. Het internationale bouwbedrijf Odebrecht heeft toegegeven steekpenningen aan onder anderen Toledo te hebben gegeven in ruil voor een opdracht.

Toledo, die president was tussen 2001 en 2006, ontkende vorig weekend elke betrokkenheid. Hij verbleef op dat moment in Frankrijk. Zijn advocaat zei tegen lokale media dat hij zijn cliënt heeft aangeraden niet terug te keren naar Peru.