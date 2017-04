Pentagon geeft cijfers burgerdoden

De luchtaanvallen in Irak en Syrië door de door de VS geleide coalitie hebben sinds het begin van de acties in 2014 aan 352 burgers het leven gekost. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie zondag bekendgemaakt.

Er worden nog 42 meldingen van burgerdoden onderzocht, aldus het Pentagon tijdens de maandelijkse bijeenkomst over slachtoffers van de acties in de regio.

Het officiële aantal van het Amerikaanse departement ligt ver onder dat van andere groeperingen zoals de observatiegroep Airwars. Die houdt het op meer dan 3000 burgers die omkwamen.

Het Pentagon verklaarde het verlies van burgerlevens te betreuren.