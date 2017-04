Pence waarschuwt Noord-Korea bij bezoek DMZ

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft maandag een bezoek gebracht aan de zwaar beveiligde gedemilitariseerde zone (DMZ) tussen Noord- en Zuid-Korea. Daar waarschuwde hij volgens The Washington Post dat „het tijdperk van strategisch geduld voorbij is”.

Pence maakte daarmee duidelijk dat het geduld van de VS met het stalinistische regime in Pyongyang op begint te raken. Hij zei tegen verslaggevers dat president Donald Trump goede hoop heeft dat China haar invloed zal aanwenden om Pyongyang onder druk te zetten te stoppen met de omstreden wapenprogramma’s.

Pence bezocht het grensgebied een dag nadat Noord-Korea opnieuw een rakettest had uitgevoerd. De proef wordt gezien als een mislukking, omdat het projectiel vrijwel direct na de lancering ontplofte. De vicepresident noemde de test eerder „een provocatie”. Hij stelde dat de VS en haar bondgenoten de regio willen stabiliseren „op een vreedzame manier, of uiteindelijk met alle noodzakelijke middelen”.