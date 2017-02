Pence ontdekte misleiding Flynn vorige week

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence ontdekte pas vorige week dat hij was misleid door de toenmalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn. Andere functionarissen in het Witte Huis waren twee weken eerder al bijgepraat over de kwestie, berichtte The Washington Post.

Flynn diende maandag (lokale tijd) zijn ontslag in nadat was gebleken dat hij Pence niet de waarheid had verteld over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de VS. De twee zouden nog voor de inauguratie van Trump hebben gesproken over de Amerikaanse sancties tegen Rusland.

Pence ontdekte volgens zijn woordvoerder op 9 februari dat hij „onvolledig” was geïnformeerd door Flynn, die aanvankelijk beweerde dat de sancties niet ter sprake waren gekomen. Dat is opvallend, omdat Trump vorige maand al was gewaarschuwd dat de topadviseur toch over de strafmaatregelen had gesproken.