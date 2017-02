Pence hamert op hoger defensiebudget Europa

De NAVO-landen moeten nog dit jaar echte vooruitgang hebben geboekt bij het verhogen van hun defensie-uitgaven. Dat verwacht de Amerikaanse president Donald Trump, zei zijn vicepresident Mike Pence maandag na een onderhoud met NAVO-chef Jens Stoltenberg in Brussel.

De 28 NAVO-landen hebben toegezegd in 2024 2 procent van hun nationaal inkomen aan defensie te besteden. Trump vindt het heel belangrijk dat de lidstaten afspraken die ze onderling hebben gemaakt nakomen, aldus Pence. De Amerikaanse defensieminister James Mattis zei vorige week al iets soortgelijks.

„De tijd voor onze bondgenoten om stappen te zetten is nu gekomen”, verwoordde Pence het. Het geduld van het Amerikaanse volk is niet oneindig, voegde hij daaraan toe.

De VS hebben gedreigd hun betrokkenheid bij de NAVO te verminderen als Europa niet meer gaat doen, maar wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Pence gaf daar op een vraag van de pers geen concreet voorbeeld van. „Vragen over de toekomst laten we in de toekomst.”

Stoltenberg zei te verwachten dat alle landen hun beloften nakomen en dat al stappen in de goede richting worden gezet. „Maar er is nog een lange weg te gaan.” Volgens hem gaat het niet alleen om meer geld, maar ook om betere samenwerking en „iets doen aan de fragmentatie van de Europese defensie”.