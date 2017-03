Peking maant Frankrijk over dood Chinees

China heeft dinsdag bij de Franse regering geklaagd over de dood van een Chinees in Parijs. Peking eist dat „Frankrijk de veiligheid en rechten van Chinese ingezetenen respecteert” en dat de dood van Shaoyo Liu zondagavond door toedoen van de Franse politie, wordt opgehelderd.

De 56-jarige Shaoyo werd zondagavond door een agent van een speciale eenheid gedood, nadat de politie naar zijn woning was gegaan omdat er een familieruzie was gemeld. Volgens de politie schoot een agent op de man omdat die met een schaar een agent had aangevallen. De familie bestrijdt de lezing onder meer in Chinese media fel. De man zou niemand hebben bedreigd en bezig zijn geweest vis te fileren.

Maandagavond zijn er circa 150 vooral uit Azië afkomstige betogers naar het betrokken politiebureau in het noordoosten van Parijs gegaan om te protesteren tegen politiegeweld. De betoging liep snel uit de hand en de politie verrichtte meer dan 35 arrestaties. Drie agenten raakten gewond en een politieauto ging in vlammen op, meldden Franse media dinsdag.