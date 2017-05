Peking baant wegen voor „Nieuwe Zijderoute”

Na een treinreis van zestien dagen arriveert in de Centraal-Chinese stad Chengdu een goederentrein met 26 ton varkensvlees uit Nederland. Het lijkt een trage tocht, maar het Chinese staatspersbureau Xinhua heeft er zaterdag op gewezen dat die trein veertig dagen sneller is dan een vrachtboot. Het vliegtuig is ook geen serieuze optie op de route. De trein van of naar „het belangrijke logistieke centrum Nederland” is per 1000 kilo vracht ruim 1000 euro goedkoper dan een vrachtvliegtuig.

Xinhua looft zaterdag de relatief nieuwe treinverbinding tussen onder meer Chengdu en Tilburg, omdat er zondag in Peking een tweedaagse topconferentie begint over het ambitieuze Chinese initiatief ‘Gordel en Weg’ van president Xi Jinping, beter bekend als de ‘Nieuwe Zijderoute’. De top brengt circa dertig presidenten en regeringsleiders bij elkaar. Tientallen landen schuiven met andere bewindslieden aan. De vurige wens van Xi’s China om via investeringen handelswegen open te leggen en ze desnoods letterlijk uit te hakken, wekt belangstelling in de naar schatting zestig landen die hopen te profiteren.

Xi ijvert sinds 2013 voor een enorme door China aangedreven impuls in de economische ontwikkeling van landen in Azië, Europa en Afrika. Voor het beleid worden honderden miljarden euro’s opzijgelegd. Veel van dat Chinese geld is bestemd voor kolossale infrastructuurprojecten in het buitenland. Chinese media spreken van een gift aan de wereld.

De Nieuwe Zijderoute verwijst naar de handelsroute tussen Europa, het Midden-Oosten en China die van de klassieke oudheid tot in de middeleeuwen werd gebruikt. De nieuwe routes die de Chinese leiding voor zich ziet, lopen door en naar landen waar nu bijna twee derde van de wereldbevolking woont. Opvallend is dat de initiatiefnemers zich ver van politieke kwesties houden. Iedereen is welkom mee te doen en China kijkt naar wat er aan handelswegen gedaan kan worden.

Dat de ambities hier en daar door politieke omstandigheden moeilijk uit te voeren zijn, toonde zaterdag een aanslag in Pakistan. In het etnisch gespannen zuidwesten werden tien arbeiders vermoord die werkten aan de verbindingen met Gwandar, de haven die China daar voor de ‘zijderoutes’ bouwt.