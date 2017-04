Peilingen: winst voor Macron in tweede ronde

De sociaal-liberaal Emmanuel Macron is volgens peilingen de gedoodverfde winnaar van de beslissende tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. In de tweede ronde op 7 mei zal Marine Le Pen van Front National zijn tegenstander zijn. De twee kregen volgens exitpolls zondag de meeste stemmen in de eerste ronde.

Volgens een peiling in opdracht van de zender M6 heeft 64 procent van de ondervraagden gezegd op Macron te zullen gaan stemmen en 36 procent op Le Pen. Volgens een andere peiling, van Ipsos Sopra Steria, zou Macron 62 procent van de stemmen krijgen en Le Pen 38 procent.