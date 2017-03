Paus ziet zich als „feilbare zondaar”

Paus Franciscus is wars van persoonsverheerlijking en heeft zich nog maar eens gepresenteerd als een heel normaal mens. „We mogen niet vergeten dat de idealisering van iemand altijd ook een onderhuidse vorm van agressie is. Wanneer ik wordt geïdealiseerd, voel ik me aangevallen”, zegt de leider van de rooms-katholieke kerk in de nieuwe editie van het weekblad Die Zeit.

Franciscus vindt zichzelf niet bijzonders. „Ik ben - ik wil niet zeggen ‘een arme drommel’, maar wel een heel gewone man, die doet wat hij kan. Ook ik ben een feilbare zondaar”. De paus vertelde in zijn eerste exclusieve interview in Duitsland dat zelfs hij soms twijfels heeft over het geloof. „Er zijn absoluut donkere momenten waarop ik zeg: ‘Heer, dit begrijp ik niet!’. En dat zijn niet alleen momenten van innerlijke duisternis, maar benarde toestanden waarin ik door eigen schuld verzeild ben geraakt.”

Franciscus sprak ook, zonder in details te treden, over een „verloofde” die hij in zijn jonge jaren had. „Maar ik dacht niet aan trouwen.” Hij heeft ook geen moeite met kritiek op zijn beleid. „Iedereen mag een mening hebben. Dat is legitiem, menselijk en verrijkend”.