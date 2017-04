Paus wil bemiddelaar conflict VS-Noord-Korea

Paus Franciscus vindt dat een derde land moet worden aangesteld om te bemiddelen in het conflict tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Noorwegen lijkt hem bijvoorbeeld een goed idee, zo verkondigde hij zaterdag in het vliegtuig op de terugweg van zijn officiële bezoek aan Egypte.

Volgens de kerkvorst is de situatie „oververhit” geraakt waardoor de wereld risico loopt op een vernietigende oorlog. Franciscus vreest dat dan een „behoorlijk deel” van de mensheid zal worden vernietigd.

Noorwegen is volgens de paus „altijd bereid om te helpen” maar is een van de landen die zou kunnen bemiddelen. „Maar het pad is het pad van onderhandelen, van een diplomatieke oplossing”. Franciscus vindt verder dat de Verenigde Naties hun leidende positie moeten herstellen omdat die is ,,verwaterd’.

De paus liet ook weten dat hij klaar was voor een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump maar dat hij nog geen verzoek uit Washington had gekregen.