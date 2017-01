Paus ontvangt aardbevingslachtoffers

Paus Franciscus heeft donderdag slachtoffers ontvangen van de aardbevingsramp in het midden van Italië. „Eerst moeten de harten worden hersteld en dan de huizen”, zei de leider van de Rooms-Katholieke Kerk in de audiëntiezaal van het Vaticaan. „Huilen helpt tegen de pijn, maar samen huilen helpt beter dan alleen. De wonden helen, ook al blijven de littekens een leven lang”, aldus Franciscus.

Bij de aardbeving van eind augustus kwamen in plaatsen als Amatrice en Accumoli 299 bewoners om het leven. De paus bracht in oktober een bezoek aan de streek om zich een beeld te vormen van de verwoestingen. Dezelfde maand schudde de bodem nogmaals hevig in dezelfde regio, waardoor tienduizenden mensen dakloos raakten. Velen van hen, afkomstig uit Marche, Lazio, Umbrië en Abruzzen, kwamen donderdag op audiëntie.

De getroffen steden en dorpen liggen nog altijd in puin, nu overdekt met een laag sneeuw. Bovendien is het bitter koud in het gebied. Volgens de weersvoorspelling daalt vrijdag in Amatrice het kwik tot 13 graden onder nul.