Paus geconfronteerd met ‘tirannie’ voorgangers

Paus Franciscus is zondag in de Italiaanse stad Carpi onverwachts geconfronteerd met de wandaden van sommige van zijn voorgangers. De kerkvorst reed in zijn pausmobiel langzaam langs een 136 jaar oud bord waarin de „pauselijke tirannie” wordt gehekeld.

Franciscus passeerde de ongeveer 1 bij 2 meter grote herdenkingsplaat na een mis op een stadsplein. Het voertuig met de kerkvorst reed erg langzaam zodat hij handen kon schudden. Het is onduidelijk of Franciscus iets heeft meegekregen van de verwijzing naar het verleden van de kerk.

Het in 1881 geplaatste bord was bedoeld om de eenwording van Italië te vieren. Die leidde volgens het opschrift tot een bevrijding „van de menselijke geest van pauselijke tirannie”. Carpi maakte destijds onderdeel uit van het hertogdom Modena; een tegenstander van het Vaticaan.

De katholieke kerk was in de negentiende eeuw bepaald niet overal in Italië populair. Dat kwam onder meer doordat het Vaticaan zelf belastingen kon heffen in pauselijke gebieden, die uiteindelijk grotendeels werden geclaimd door het nieuwe koninkrijk Italië.