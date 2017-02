Paus doet oproep voedselhulp Z-Sudan

Paus Franciscus heeft woensdag een dringende oproep gedaan voor voedselhulp voor de bevolking van Zuid-Sudan. Volgens de kerkvorst zijn miljoenen mensen „ter dood veroordeeld” als gevolg van een hongersnood die het land teistert.

„Nu meer dna ooit moeten er door iedereen harde toezeggingen worden gedaan om niet alleen te praten, maar om bij te dragen aan voedselhulp en ervoor te zorgen dat het de noodlijdende bevolking bereikt”, zei Franciscus ten overstaan van duizenden mensen op het Sint Pietersplein in Vaticaanstad.

Sinds 2013 is Zuid-Sudan verwikkeld in een burgeroorlog. President Salva Kiir, wiens regering maandag officieel sprak van een hongersnood, heeft hulporganisaties veilige toegang tot hongerlijdende burgers beloofd. De Verenigde Naties hebben eerder gezegd dat hulpverleners niet naar bepaalde gebieden toe konden, omdat dat te onveilig was.