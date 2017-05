Partij Macron snel klaar voor verkiezing juni

De beweging van de tot president van Frankrijk gekozen Emmanuel Macron, Op Weg!, is vrijwel klaar voor de parlementsverkiezingen over een maand. Een topman van de beweging, Richard Ferrand, heeft maandag tegen Franse media gezegd dat uiterlijk donderdag bekend is wie de kandidaten zijn voor de 577 zetels van de Franse Tweede Kamer, de Nationale Vergadering.

Ferrand zei ook dat Macron die zondag twee derde van de uitgebrachte stemmen kreeg, het voorzitterschap van Op Weg! heeft neergelegd. Een gepensioneerd topambtenaar, Catherine Barbaroux (68), is nu interim-voorzitter van Macrons beweging die onder een iets langere naam, De republiek op weg!, gaat meedoen aan de verkiezingen op 11 en 18 juni. Macron richtte Op Weg! in april vorig jaar op. Deze centrumpartij heeft nog geen parlementszetels.