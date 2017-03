Partij Erdogan populairst in Vlaanderen

Nergens anders in Europa haalde de partij van president Erdogan zo’n hoge score bij de jongste Turkse verkiezingen als in Vlaanderen. Net geen 68 procent van de Vlaamse Turken stemde in november 2015 voor zijn AKP. Dat schrijft De Standaard dinsdag. Alleen in Libanon lag het percentage met 85 procent nog hoger. In Nederland ging het om 64 procent

Miljoenen Turken wereldwijd spreken zich in april uit over de vraag of Turkije moet evolueren naar een presidentieel systeem, waarin Recep Tayyip Erdogan meer macht krijgt.