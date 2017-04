Parlementslid moet terechtstaan wegens moord

Vlaams parlementslid Christian Van Eyken en Sylvia B., zijn voormalige politiek medewerkster met wie hij een relatie zou hebben gehad, moeten beiden terechtstaan voor de moord op B.’s ex-man Marc Dellea. Dat heeft de Brusselse raadkamer vrijdag beslist.

Dellea kwam in juli 2014 om het leven door een kogel in het hoofd. Beide verdachten zagen hem voor het laatst in leven in zijn flat, die ze volgens camerabeelden niet veel later verlieten. Ze ontkennen elke betrokkenheid.

Van Eyken werd nadat zijn parlementaire onschendbaarheid was opgeheven begin vorig jaar gearresteerd. Een dag later kwam hij al vrij, omdat zijn aanhoudingsbevel niet was ondertekend. Zijn vriendin zat al enige tijd vast. De onderzoeksrechter heeft het dossier onlangs afgerond. Het Belgisch parket zag daarin reden de twee te vervolgen wegens moord.