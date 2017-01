Parlement steunt uitbreiding macht Erdogan

Het Turkse parlement is zaterdagochtend vroeg akkoord gegaan met een grondwetswijziging die de macht van president Recep Tayyp Erdogan aanzienlijk uitbreidt. Wel was de uitslag, 339 voor en 142 tegen, niet genoeg om het wetsvoorstel direct tot wet te maken. Eerst zal het volk zich per referendum moeten uitspreken over het voorstel.

Door de hervorming, die tot 2019 stapsgewijs zou worden ingevoerd, krijgt de president de mogelijkheid per decreet te gaan regeren. Ook krijgt hij meer invloed op de rechterlijke macht en wordt de functie van premier afgeschaft. Het aantal termijnen blijft op twee, maar de telling zou in 2019 opnieuw beginnen. In theorie zou Erdogan daardoor tot 2034 president kunnen blijven.

In de afgelopen twee weken leidde het onderwerp geregeld tot verhitte discussies en zelfs vechtpartijen in het parlement. Erdogan stelt dat het presidentiële stelsel stabiliteit brengt en nodig is om groeiende uitdagingen op het gebied van de economie en veiligheid het hoofd te bieden. Tegenstanders zijn echter bang dat een president die bezig is met het aanpakken van politieke opponenten, activisten, academici en journalisten nog meer macht krijgt.

In het Turkse parlementaire bestel is voor een directe grondwetswijziging een meerderheid van minstens 367 van de in totaal 550 parlementsleden nodig. Wetsvoorstellen die de steun krijgen van tussen de 330 en 367 afgevaardigden worden per referendum aan de kiezers voorgelegd. De volksstemming vindt waarschijnlijk plaats in april, zo berichtten leden van Erdogan partij AKP.